Kayseri Kocasinan\'da özel halk otobüsünün çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk öldü

Kayseri Kocasinan'da özel halk otobüsünün çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk yaşamını yitirdi. Otobüsün altında kaldığı belirlenen çocuğun cesedi morga gönderildi, otobüs şoförü gözaltına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk öldü.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi 727. Sokak'ta bisiklet kullanan S.E.K'ye (10), Ş.E. idaresindeki 38 AB 195 plakalı halk otobüsü çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otobüsün altında kalan S.E.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından çocuğun cesedi morga gönderildi.
Otobüs şoförü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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