Kayseri Kocasinan\'da tadilattaki öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı, söndürüldü

Kayseri Kocasinan'da tadilattaki öğrenci yurdunun çatısında yangın çıktı, söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki erkek öğrenci yurdunun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye kısa sürede söndürdü; tadilattaki yurtta hasar oluştu, daha öğrenci alımı yapılmadığı öğrenildi.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Mithatpaşa Mahallesi 3388. Sokak'ta bulunan erkek öğrenci yurdunun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu.
Öte yandan yurdun tadilatta olduğu ve daha öğrenci alımı yapılmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?