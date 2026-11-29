Kayseri Melikgazi'de AVM'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, şüpheli gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Melikgazi'deki bir AVM'nin yemek katında iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü ve 1 kişi yaralandı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıyla ilgili olayın şüphelisi polis tarafından gözaltına alındı.
Kayseri'de bir alışveriş merkezinin (AVM) yemek katında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi'ndeki bir AVM'nin yemek katında C.A. (33) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda C.A. bıçaklanarak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
C.A, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olayın şüphelisi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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