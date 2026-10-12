Kayseri Melikgazi\'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza kesildi

Kayseri Melikgazi'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonrası yakalanarak 335 bin lira ceza aldı. Ceza tutanağını imzalarken çalıştığı paranın ve dershane parasının gideceğini söyleyerek ağladı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde hafif ticari araçla polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza uygulandı.
Köşk Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü Y.K. (17), kaçmaya başladı.
Sürücü, kovalamaca sonucu Becen Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde yakalandı.
Ehliyetsiz sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 335 bin lira ceza kesildi.
Motosiklet ehliyeti olduğu öğrenilen sürücü, ceza tutanağını imzalarken "Tüm çalıştığım gidecek, dershane param gidecek." diyerek ağladı.
Kaynak: AA
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