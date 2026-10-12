Kayseri Melikgazi'de tadilattaki 9 katlı apartmanın çatı yangını söndürüldü - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de tadilattaki 9 katlı apartmanın çatı yangını söndürüldü

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Kayseri Melikgazi\'de tadilattaki 9 katlı apartmanın çatı yangını söndürüldü
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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Şebboy Sokak'taki 9 katlı apartmanın tadilat yapılan çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tadilat yapılan apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Aydınlıkevler Mahallesi Şebboy Sokak'taki 9 katlı apartmanın tadilat yapılan çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmaları sonucu söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA
MelikgaziİtfaiyeKayseriGüncelSon Dakika

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