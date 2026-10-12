Kayseri Melikgazi\'de tadilattaki 9 katlı apartmanın çatı yangını söndürüldü

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tadilat yapılan apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Aydınlıkevler Mahallesi Şebboy Sokak'taki 9 katlı apartmanın tadilat yapılan çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmaları sonucu söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.