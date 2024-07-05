Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı. Sergide, hazır giyim ve ev tekstili kursiyerlerinin çalışmalarından oluşan 363 adet ürün sergilendi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve kursiyerlerin katıldığı sergide hatıra fotoğrafı çekildi.

05.07.2024 14:39
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Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK'in Yemliha'daki sosyal yaşam merkezi tarafından düzenlenen sergi açılışına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, KAYMEK İnsan Kaynakları Müdürü Emrah Pekdemir, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Kurdele kesimi ile açılışı gerçekleştirilen sergide, hazır giyim ve ev tekstili kursiyerlerinin çalışmalarından oluşan 363 adet ürün yer aldı.

Sergi açılışında günün anısına hatıra fotoğraf çektirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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