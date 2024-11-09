Kayseri Mezarlığı'nda Sonbahar Renkleri

Kayseri Şehir Mezarlığı'nda sonbahar
KAYSERİ - Kayseri'de sonbahar renklerinin hakim olduğu şehir mezarlığında renk cümbüşü yaşandı.
Kayseri Şehir Mezarlığı'nda bulunan onlarca ağaç, sonbaharın gelmesiyle birlikte renkten renge girdi. Turuncu, kırmızı sarı, kahverengi renkleri alan ağaçlar görsel oluştururken, renk cümbüşü de dron ile görüntülendi.
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