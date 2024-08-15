Kayseri Mobilyacılar Odası Üyesi Yılın Ahisi Seçildi

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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) yılın ahisi olarak Kayseri Mobilyacılar Odası üyesi Necmettin Feyzioğlu'nu seçti.

KESOB'dan yapılan açıklamaya göre, yılın ahisi seçilen Feyzioğlu, Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya'yı ziyaret etti.

Başkan Sarıkaya, Feyzioğlu'nu tebrik ederek, "Üyemiz Necmettin amcamıza böylesine önemli bir paye verilmesi Kayseri Mobilyacılar Odası açısından da gurur vericidir. Kayseri'de ahilik teşkilatının temel ilkeleri çerçevesinde esnaflık yapan başta Necmettin amcamız olmak üzere tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sarıkaya, daha sonra yılın ahisi Feyzioğlu ile birlikte KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ile Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Genel Başkan Vekili Mustafa Alan'ı da ziyaret etti.