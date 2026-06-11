Kayseri'nin İhracat Başarısı - Son Dakika
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Kayseri'nin İhracat Başarısı

11.06.2026 20:34
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Ticaret Bakanı Bolat, Kayseri'nin ihracat-ithalat oranının %222 olduğunu ve güçlü bir sanayiye sahip olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri'nin köklü ticaret kültürü, çalışkan ve girişimci yapısıyla öne çıkan bir şehir olarak dış ticarette sergilediği güçlü performansa dikkati çekerek, şehirde ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 222 olduğunu ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri'nin gastronomi, kültür, sanat, eğitim ve turizm alanlarındaki potansiyelinin ziyaretçilerle buluşturulduğu "Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri" kapsamında, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen açılış programında konuştu.

Bolat konuşmasında, Anadolu'nun son 23 yılda alt ve üst yapısından şehirciliğine, tarımından sanayisine, çevre düzenlemelerinden eğitim ve sağlık yatırımlarına kadar birçok alanda önemli bir dönüşüm ve kalkınma sürecinden geçtiğini belirterek, bu gelişimin en dikkat çekici örneklerinden birinin de Kayseri olduğunu vurguladı.

Kayseri'nin köklü ticaret kültürü, çalışkan ve girişimci insanlarıyla öne çıkan bir şehir olduğunu belirten Bolat, kentin sanayi, turizm ve ulaşım alanlarında kaydettiği gelişmelere de dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Kayseri ayrıca bir sanayi şehri haline geldi. Bugün mobilya, çelik kapı, makine, yan sanayi, savunma sanayi, gıda sanayi, hazır giyim, tekstil gibi birçok sektörde Kayseri artık rekabette heybetli ve haşmetli bir şehir. Erciyes kayak turizminin merkezi oldu. Son 15-20 yılda Erciyes, kayak turizm merkezi olmak için hakikaten büyük bir atak gösterdi. Yine ulaşımda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya giden yolda Kayseri doğal bir geçiş noktası bir kavşaktır."

Bolat, Kayseri'nin dış ticarette ortaya koyduğu güçlü performansa dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayseri aynı zamanda bir ihracat şehri. Rakamlara baktığımızda Kayseri, Türkiye'nin önde gelen ihracat şehirlerinden birisi konumuna geldi. Kayseri geçen yıl 3,8 milyar doların üzerinde mal ihracatı kaydetti. İthalata baktığımızda ise 1,7 milyar dolar. Bu bazı ham madde ve girdi ürünleriyle alakalı bir durum. Kayseri'de ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 222. Yani yarıdan fazlasıyla dış ticaret fazlası elde eden bir şehrimiz. Bu yılın ilk beş ayına baktığımızda da Kayseri'nin performansı iyi gidiyor. Şehir 1,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken ithalatında yüzde 4,5'lik bir azalış var, 728 milyon dolar ithalat yapmış. Bu anlamda da dış ticaret fazlası vermeye devam edecek."

Bolat, Kayseri'nin üretim ve ihracattaki başarısının arkasında güçlü sanayi altyapısı, serbest bölge yatırımları ve kamu desteklerinin bulunduğunu belirterek, kentte hayata geçirilen yatırımlar ve sağlanan desteklere vurgu yaptı.

"Serbest bölgede 147 firma yaklaşık 6 bin 200 kişiye istihdam sağlıyor"

Kayseri Serbest Bölgesi'nin her geçen yıl büyüdüğünü ve bölgedeki ekonomik hareketliliğin istihdama da önemli katkı sağladığını belirten Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri Serbest Bölgesi büyüyor ve gelişiyor. Serbest bölgede 147 firma yaklaşık 6 bin 200 kişiye istihdam sağlıyor. Sanayinde de önemli bir yatırım başlatıldı. İhracat noktasında bakanlığımızdan ihracat destekleri kapsamında Kayseri'de ihracatçılara geçen yıl 428 milyon lira hibe desteği verdik. Eximbank'taki finansal desteklerimiz de 1,2 milyar dolara ulaştı. Kayseri'de 32 bin 800 esnaf kardeşimiz ticaret yapıyor, 41 adet esnaf ve sanatkar odaları var. Geçen yıl Halk Bankası kaynakları ve TESKOMB (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği) kefaletiyle Kayseri'deki esnaflarımıza yaklaşık 2 milyar lira kredi kullandırdık. Faiz yüzde 50 indirildi. Bu yıl da ilk beş ayda kredi anlamında 610 milyon lirayı geçti. İktidarımız döneminde, son 23 yılda tam 57 bin kez esnaflarımız bu finansman desteklerinden yararlandı. Esnaflarımıza bu sürede 8,5 milyar lirayı bulan finansman desteği sağlandı. Kamu yatırımları bakımından ise Kayseri'ye son 23 yılda tam 172 milyar lira kamu yatırımları gerçekleştirildi. Bu sayede yepyeni, yaşanacak, huzur dolu güzel bir şehir olarak Kayseri'miz bir yıldız gibi parlıyor."

"Türkiye barış kurucu bir ülke"

Türkiye'nin bulunduğu zorlu jeopolitik konuma rağmen istikrar ve güven adası olarak yatırımcılar için güvenli bir liman olduğunu dile getiren Bolat, bölgenin huzura kavuşması halinde Türkiye'nin daha da yükseleceğini ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kuzey, güney ve doğumuzda büyük savaşlar var. Bütün Orta Doğu'da füzeler, bombalar atılıyor. Maalesef binlerce insan can verdi. Böyle bir coğrafyanın tam merkezinde Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, devleti ve vatanımız istikrar içinde, huzur içinde üretimini ve sosyal hayatını devam ettiriyor. Bu gerçekten Türkiye için çok büyük bir nimet. Cumhurbaşkanımız ve başarılı dış politikamız sayesinde Türkiye barış kurucu bir ülke, Türkiye bir istikrar ülkesi, Türkiye güvenli bir liman. Üç yıl önce yaşadığımız büyük deprem felaketlerine rağmen, 11 şehrimizi de kısa bir sürede ayağa kaldırmayı başardık. Bu dönemde ekonomik büyümemiz devam etti. İç ve dış ticaret devam ediyor."

Bolat, dünya ekonomisinin durgunluk içinde olduğu bir dönemde Türkiye'nin üretim ve ticaret kapasitesiyle ayrıştığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Dünya ekonomisi durgunluk içinde, dünya ticaretinde savaşlar, korumacılık rüzgarları bütün hızıyla devam ediyor. Böyle bir dönemde istikrar içinde büyüyebilmek, ekonomik gelişme kaydetmek ve ihracat rekorları kırmak Türkiye açısından çok önemli başarılardır. İnanıyoruz ki çevremizdeki bu yangınlar, savaşlar sona erdiğinde Türkiye'ye daha fazla yatırım akacak. Üretim daha da artacak. Hem iç hem dış ticarette yeni rekorları halkımızla paylaşacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'nin İhracat Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Ozan Sirin Ali Ozan Sirin:
    yok yok abartmayın biraz şu rakamlara bakıp da çatır çutur konuşuyoruz herkes aslına bakarsanız bu rakamlarda hiçbir şey yok dünyada böyle şehirler dolu hep böyle haberler yapıyoruz ama gerçek değişmiyor işte herkes aynı yerde kalıyor 0 0 Yanıtla
  • Emrah Kemal 70 Emrah Kemal 70:
    vay canına ihracat şehri olmuş kayseri ha hani az daha herkes fuhuş tarafından başına bela alırdı ya ne iyi olmuş! 0 0 Yanıtla
  • Latife Dalhancer Latife Dalhancer:
    kayseri gerçekten iyiymiş işte eski yıllarında böyle rakamlar yoktu açıkçası şehir çok gelişmiş diye düşünüyorum halkı çalışkan olduğu için başarılı olmayı hak ediyor bu tür haberler insanı umutlandırıyor 0 0 Yanıtla
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