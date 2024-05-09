Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Hacılar Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Hacılar Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Hacılar Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Hacılar Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Ortaseki ormanlarının sorumluluğu Hacılar Belediyesi'ne devredildi. Protokol kapsamında, bölgenin doğal güzelliklerinin fotoğraf çekimi, doğa yürüyüşü ve kamp gibi etkinlikler için kullanılması teşvik ediliyor.

09.05.2024 15:57
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Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Hacılar Belediyesi arasında imzalanan "Erciyes Titrek Kavak Ekoturizm Projesi İş Birliği Protokolü" ile Ortaseki ormanlarının sorumluluğu Hacılar Belediyesi'ne devredildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, protokole imzaları Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, bu bölgeye son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin geldiğini ifade etti.

Doğal güzellikler açısından oldukça zengin bir konuma sahip olan bölgenin özellikle fotoğraf çekimi, doğa yürüyüşü ve kamp kurmaya uygun bir alan olduğunu kaydeden Özdoğan, bu doğal güzelliğe tüm vatandaşları davet etti.

Başkan Büyükkılıç, Yerel Yönetimler Mevzuat Bilgilendirme Eğitimi Programı'na katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde düzenlenen "Yerel Yönetimler Mevzuat Bilgilendirme Eğitimi Programı"na katıldı.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter yardımcıları Serdar Öztürk ve Mustafa Türkmen, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, daire başkanları ve müdürler katıldı.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, mevcut başkanların ve meclis üyelerinin mevzuat bağlamında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla bu çalışmanın yapıldığını kaydetti.

Talas'ta kursiyerlerden huzurevine "Anneler Günü" ziyareti

Talas Belediyesi Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Kadın Kültür Merkezi'nde sepet örücülüğü ve kuaförlük bölümü öğretmen ve kursiyerleri, huzurevinde kalan yaşlılara "Anneler Günü" ziyareti gerçekleştirdi.

Yaklaşık 40 kişilik grup, Büyükşehir Belediyesi Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde kalan yaşlıların "Anneler Günü"nü kutlayarak, kendi ördükleri sepetleri hediye etti, ardından da saçlarını keserek bakımlarını yaptı.

Yapılan ziyaretten ve gösterilen ilgiden memnun kalan huzurevi sakinleri ise öğretmen ve kursiyerleri dualarla uğurladı.

Melikgazi ilçesinde Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi açılıyor

Melikgazi Belediyesinin yaptığı Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi'nin açılışı 11 Mayıs'ta yapılacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede çocuklar ve gençler için birbirinden kıymetli hizmetleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Şirintepe Mahalle'sine kazandırdıkları yeni hizmetlerinin 11 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'de açılacağını kaydeden Palancıoğlu, tüm hemşehrilerini davet etti.???????

Kaynak: AA

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