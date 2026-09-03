Kayseri Pınarbaşı'da eski meclis üyesi adayını silahla yaralama davasında karar yine çıkmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri Pınarbaşı'da eski meclis üyesi adayını silahla yaralama davasında karar yine çıkmadı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de eski CHP Pınarbaşı belediye meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ı darbedip silahla yaraladıkları gerekçesiyle yargılanan iki akraba sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi; müşteki avukatı adaletin tecelli edeceğine inandığını belirtti.

Kayseri'de eski CHP Pınarbaşı belediye meclis üyesi adayının silahla yaralanmasına ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, akraba olan tutuklu sanıklar E.U. ve M.U., müşteki Şerafettin Bahadır, taraf avukatları ile partililer katıldı.

Sanık E.U. savunmasında, uzun süredir cezaevinde bulunduğunu ve pişman olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Sanık M.U. da ailesinin mağdur olduğunu öne sürerek, tahliyesini istedi.

Müşteki avukatları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, dosyadaki eksik hususların giderilmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Bahadır'ın avukatı Emre Ayan, toplumun birliği ve huzurundan yana olduklarını, siyaseti barış içinde yapmak istediklerini ifade etti.

Ayan, adaletin tecelli edeceğine inancının tam olduğunu belirterek, sanıkların en ağır cezayı alacağını öngördüğünü sözlerine ekledi.

Şerafettin Bahadır, 21 Haziran 2024'te, Pınarbaşı ilçesi Büyükkömarmut Mahallesi'nde E.U. ve M.U. tarafından darbedildikten sonra silahla vurulmuştu. Bahadır, Kayseri Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda süren tedavisinin ardından taburcu edilmiş, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Davanın iddianemesinde sanıklar hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kayseri Pınarbaşı, Pınarbaşı, Güvenlik, Mahkeme, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Pınarbaşı'da eski meclis üyesi adayını silahla yaralama davasında karar yine çıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig’de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı
Facia “geliyorum“ demiş Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı Facia "geliyorum" demiş! Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı İkinci Palu ailesi vakası Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi vakası
Ezilmekten kıl payı kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar kamerada Ezilmekten kıl payı kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı Sevimli halleri mest etti Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı! Sevimli halleri mest etti
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara

13:13
Turizm kentine bomba yağdı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Turizm kentine bomba yağdı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
13:05
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
Milyonlarca telefonun kapanmasına sayılı günler kaldı
12:57
Fatih Tekke’nin Trabzonspor’a bıraktığı paraya bakın Vazgeçtiği rakam olay
Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a bıraktığı paraya bakın! Vazgeçtiği rakam olay
12:47
Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:30
Ocak ayında maaşlar değişecek Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 13:34:25. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri Pınarbaşı'da eski meclis üyesi adayını silahla yaralama davasında karar yine çıkmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement