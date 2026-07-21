Kayseri Şeker'in Tanıtım Toplantısı

Kayseri Şeker, bilgilendirme ve tanıtım toplantısı düzenledi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şeker Göl Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş, Sayın Bayar Özsoy, Murat Cahit Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz katıldı.

Burada konuşan Kayseri Şeker Genel Müdürü Mesut Karabulut, Kayseri Şeker'in 71 yıllık köklü geçmişiyle yalnızca şeker üreten bir sanayi kuruluşu olmadığını, binlerce çiftçinin üretim ortağı, on binlerce ailenin geçim kaynağı ve bölgesel kalkınmanın öncü kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise Kayseri Şeker'in yalnızca bir üretim kuruluşu değil, çiftçisiyle büyüyen, bölge tarımına yön veren, ülke ekonomisine değer katan ve köklü bir başarı hikayesini geleceğe taşıyan güçlü bir marka olduğunu kaydetti.

Güçlerini üreticilerden aldıklarını ifade eden Akay, "Üreticimizin emeğini ve beklentilerini merkeze alan anlayışımızla tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini güçlendirmek, verimliliği artırmak ve çiftçimizin refahına katkı sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında gerçekleştirilen sunumlarda, Kayseri Şeker'in köklü geçmişi, üretim gücü, tarım ve sanayi alanındaki yatırımları, sürdürülebilirlik anlayışı, sosyal sorumluluk çalışmaları ve geleceğe yönelik vizyonu kapsamlı bir bakış açısıyla katılımcılarla paylaşıldı.

Tarımsal üretimden sanayi yatırımlarına, teknoloji ve dijitalleşme çalışmalarından kalite yönetimine kadar birçok alanda yürütülen çalışmalar ayrıntılı şekilde aktarıldı.

Öte yandan Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarının üretim kapasitesi, iştiraklerin faaliyetleri, ihracat potansiyeli ve çiftçi odaklı hizmet anlayışı hakkında da kapsamlı bilgiler verildi.