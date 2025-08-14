Kayseri Şeker Yaz Okulu Kapanış Töreni

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kayseri Şeker Yaz Okulu, kapanış töreniyle sona erdi.

Törene, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik, genel müdür yardımcıları, birim amirleri, antrenör, veli ve çocuklar katıldı.

Burada konuşan Akay, konusunda uzman antrenörlerin nezaretinde eğitim alan çocuklara hem fiziksel hem de ahlaki anlamda eğitimler verdiklerini belirtti.

Tüm velilere teşekkür eden Akay, şunları kaydetti:

"Herhangi bir üzücü olaya mahal vermeden, 5 haftalık programı tamamlamak nasip oldu. Çocuklarımızın yaz okulundan memnun olduklarını görmek bizleri mutlu ediyor. Bu süre boyunca onların cıvıl cıvıl, neşeli halleri bize enerji verdi. Değerli hocalarımıza, çocuklarımızı geleceğe ve hayata hazırladıkları, onları sokaklardaki olumsuzluklardan uzak tuttukları için teşekkür ediyorum."