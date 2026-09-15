Kayseri Talas'ta bıçaklı kavgada Ali Ö. yaralandı, şüpheliler kaçtı
Kayseri'nin Talas ilçesinde Ali Ö., kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişilerle çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı için polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
KAYSERİ'de Ali Ö., kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişiler tarafından bıçakla yaralandı.
Olay, saat 21: 30 sıralarında Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Tepebağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Ö. ile kimliği henüz öğrenmeyen kişi veya kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçakla kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Ö. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Haber-Kamera: Furkan KAVUKU/KAYSERİ,
Kaynak: DHA
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