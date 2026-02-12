Kayseri Tarım Fuarı Ziyaretçilerine Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri Tarım Fuarı Ziyaretçilerine Açıldı

Kayseri Tarım Fuarı Ziyaretçilerine Açıldı
12.02.2026 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 21. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 1900 firma ile 300 bin ziyaretçi bekliyor.

Kayseri'de bu yıl 21'incisi düzenlenen Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı, ziyaretçilere açıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışı için düzenlenen törene Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav Kayseri, Atlas Fuarcılık Genel Müdürü Fevzi Atasagun ve davetliler katıldı.

Saklav, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin ticaret ve sanayi şehri olmasının yanında tarım kenti unvanı da bulunduğunu söyledi.

Kayseri'nin birçok kalemde son yıllarda Türkiye sıralamasında ilk 10'da yer aldığını vurgulayan Saklav, fuarın kent tarımına katkı sunacağına inandığını kaydetti.

Türkmen de Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman tarım ve hayvancılığa destek olduklarını belirti.

Kayseri'de açılan her tarım fuarının bir öncekine göre daha da büyüdüğünü vurgulayan Atasagun ise fuarın açılmasına destek verenlere teşekkür etti.

Atasagun, bin 900 firmanın katıldığı fuara 300 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini sözlerine ekledi.

Fuar, 15 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Kayseri, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Tarım Fuarı Ziyaretçilerine Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Devlet hastanesindeki ’rüşvet’ skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Marmaray’a dev zam geliyor Marmaray'a dev zam geliyor
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu

16:48
Tedesco’dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na özel görev
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev
15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 16:55:34. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri Tarım Fuarı Ziyaretçilerine Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.