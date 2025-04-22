Kayseri Valisi Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çocukların coşkusuna ortak olarak onların yüzlerindeki gülümsemenin daim olması için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan ve milli iradenin en yüce temsilcisi olan TBMM'nin açılışı, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinde dönüm noktası olmuştur. Bu anlamlı gün, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizin mimarı olarak gördüğü çocuklarımıza armağan ettiği eşsiz bir bayramdır. Çocuklarımız bu güzel vatanın umudu, neşesi ve geleceğidir. Onların gözlerindeki ışıltı, kalplerindeki temiz sevgi ve bitmek tükenmek bilmeyen merakları, ülkemizin yarınlarını şekillendirecek en değerli hazinemizdir."

Çiçek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sadece çocuklarımızın değil, tüm milletimizin bayramıdır. Bu anlamlı günde, milli egemenliğimizin önemini bir kez daha idrak ediyor, birlik ve beraberlik içinde geleceğe umutla bakıyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarına huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.