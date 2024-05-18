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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayıp, Cumhuriyetin kurulmasıyla neticelenen bağımsızlık mücadelesinin millet ve ülkenin geleceği için atılan tarihi bir adım olduğuna dikkati çekti.

Genç kuşakların yetişmesine büyük önem veren milletlerin daima ileriye gittiğini belirten Çiçek, "Her alanda gelişmemizin gücü ve geleceğimizin mimarı olan gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak ve sportif faaliyetlerde bulunmalarını temin etmek için spor tesislerinin yapımında ve erişilebilirliğinde son yıllarda çok önemli çalışmalar yapılmıştır. İlimizde her mahalleye bir spor kulübü açmak amacıyla yola çıktığımız ERVA spor kulüplerinin sayısı hızla artmış, mahallelerimizin yanı sıra ilçelerimizde de açılarak gençlerimizin hizmetine sunulmuştur." ifadelerini kullandı.

Mesajında gençlere seslenen Çiçek, şunları kaydetti:

"Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine doğru ilerlemek için sizlere büyük görevler düşmektedir. Vatanımızı canından üstün tutan ecdadımızın verdiği büyük mücadeleler ve fedakarlıklar sonucu kurulan Cumhuriyetimiz, sizlere emanettir. Bu emaneti korumak, daha ileri noktalara taşımak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için her zamankinden çok çalışmalısınız. Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın, gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşı'nın bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle yad ediyorum."