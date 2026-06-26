6 ilde öğrenciler karne sevinci yaşadı - Son Dakika
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6 ilde öğrenciler karne sevinci yaşadı

6 ilde öğrenciler karne sevinci yaşadı
26.06.2026 12:24
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Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Sivas'ta düzenlenen törenlerle öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Valiler ve protokol üyeleri, öğrencilere hediyeler verdi, kitap okuma ve dinlenme tavsiyesinde bulundu.

Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Sivas'ta öğrenciler karnelerini aldı.

Kayseri Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene katılan Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı.

Başkan Büyükkılıç, sohbet ettiği öğrencilere bazı hediyeler verdi.

Büyükkılıç ve beraberindekiler, öğrencilere ay-yıldızlı forma da hediye etti.

Kırşehir

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, Şehit Recep Yıldırım İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilere yaz tatilini en iyi şekilde geçirmeleri temennisinde bulunan Demiryürek, çocuklara dinlenmelerini, kitap okumalarını ve oyun oynamalarını tavsiye etti.

Demiryürek ve beraberindekiler, karne dağıtımının ardından okul bahçesinde öğrenci ve ailelerle İstiklal Marşı'nı okudu.

Ayrıca kentteki 222 okulda 40 bin 376 öğrenci karne aldı.

Yozgat

Yozgat Şehit Adem Cankurtaran İlkokulu'ndaki törene katılan Vali Mehmet Ali Özkan ile İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, sınıfları gezerek öğrencilere karneleri verdi, çeşitli hediyeler takdim etti.

Vali Özkan, çocuklara yaz tatilinde dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Törende, şehit Adem Cankurtaran'ın annesi Sevil ve babası Azmi Cankurtaran da öğrencilere karne verdi.

Kentteki 447 okulda 65 bin 487 öğrencinin karne aldığı belirtildi.

Niğde

Niğde Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine, Vali Nedim Akmeşe ile İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek katıldı.

Vali Akmeşe ve Özbek, sınıfları gezerek öğrencilere karneleri ile çeşitli hediyeler verdi. Akmeşe, çocuklarla yaz tatilini verimli değerlendirmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Vali Akmeşe, eğitim öğretim yılı boyunca gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Karne töreni, öğrencilere hediye dağıtılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kırıkkale

Kırıkkale TOKİ Şehit Öğretmen Güzin Yılmaz İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, protokol üyeleri ile aileler katıldı.

Sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Sarıibrahim ve beraberindekiler, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

İl genelinde 213 okulda 44 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

Sivas'ta ise 103 bin 211 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Güncel, Yozgat, Karne, Sivas, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 ilde öğrenciler karne sevinci yaşadı - Son Dakika

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