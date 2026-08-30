Kayseri ve Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonları - Son Dakika
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Kayseri ve Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonları

Kayseri ve Sivas\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonları
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Kayseri ve Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyonlar düzenlendi. Kayseri'deki programda Vali Gökmen Çiçek, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, tehditlere karşı dimdik durulacağını belirtti. Sivas'taki resepsiyonda ise Vali Yılmaz Şimşek, Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla andı ve Zafer Bayramı pastasını şehit ailesiyle kesti.

Kayseri ve Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Tarihi Kayseri Lisesi bahçesinde düzenlenen programda, Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek, davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı.

Resepsiyonda konuşan Vali Çiçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılını kutlamanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün karanlıkları aydınlığa çevirdiğini ve Anadolu'nun ilelebet Türk yurdu olduğunu dünyaya haykırdığını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, biz bedel ödeyerek buradayız. Bedelini ödediğimiz coğrafyada bedel ödeyenler hükümran olurlar. Çok tehditlerle karşılaştık. İşte şimdi son zamanlarda hep beraber bakıyoruz, daha yeni kurulmuş bir devlet arkasında başka devletleri alarak, sadece çocuk öldürmeyi bilen, sadece çocukları bombalamayı bilen bir devlet ordumuza, milletimize, devletimize tehdit cümleleri sarf etmeye cüret etmekte. Bizim tarihimiz tehdit edenlere bedel ödetmekle geçti. Biz tehdit edilebilecek bir millet değiliz. Biz başka milletlere de benzemeyiz. Biz Türkiye Cumhuriyetiyiz. Bugün SİHA, İHA'sını yapan, silahlarını üreten büyük bir ülkeyiz. Değerli arkadaşlar, bize düşen birlik ve beraberlik içerisinde al bayrağımızın peşinde de buluşabilecek tehditler karşısında dimdik durmaktır."

Halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisinin sunulduğu program, pasta kesiminin ardından sona erdi.

Sivas

Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü nedeniyle valilik tarafından resepsiyon düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Olgun Şimşek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, Belediye Başkanı Adem Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum örgüt temsilcileri ile davetliler katıldı.

Programda konuşan Vali Şimşek, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, milli mücadele kahramanlarını, şehitleri ve gazileri şükranla andığını belirtti.

Programda Şimşek çifti, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla hazırlanan pastayı şehit Nurullah Çakır'ın ailesi ile kesti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri ve Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonları - Son Dakika

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