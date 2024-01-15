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Kayseri ve Sivas'ta Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşu yapıldı - Son Dakika
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Kayseri ve Sivas'ta Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşu yapıldı

Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İzzettin Keykavus Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, şehitler için saygı duruşunda bulundu ve bayrak töreni düzenlendi. Hafız öğrenciler Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Kayseri ve Sivas\'ta Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşu yapıldı
15.01.2024 - 12:36,
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Kayseri ve Sivas'ta Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Melikgazi ilçesindeki Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda öğrenciler bayrak töreni öncesi okulun önünde sıraya girdi.

Öğrenciler şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Okuldaki hafız öğrenciler daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Sivas

Sivas'taki okullarda da şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Bayrak töreni öncesinde sıraya giren öğrenciler, daha sonra şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İzzettin Keykavus Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Vali Yılmaz Şimşek de şehitler için düzenlenen saygı duruşu ve bayrak törenine katıldı.

Kaynak: AA
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