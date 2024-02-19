Yahyalı'da maden ocağında göçük: Bir işçi yaralandı - Son Dakika
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Yahyalı'da maden ocağında göçük: Bir işçi yaralandı

Yahyalı\'da maden ocağında göçük: Bir işçi yaralandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucunda bir işçi yaralandı. Yaralı işçi, Yahyalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve sağlık durumu iyi.

19.02.2024 15:21
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı göçük meydana geldi.

Göçük esnasında yaralanan Ü.U, Yahyalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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