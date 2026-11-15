Kayseri Yahyalı'da yaralanan dağcı AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince kurtarıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar'da mahsur kalan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Aladağlar'a arkadaşlarıyla tırmanış yapmak isteyen N.D, Yedigöller ile Hacer Ormanları arasında düşerek yaralandı.

Vücudunda kırıklar ve yaralar oluşan dağcının arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, yaralı dağcı bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.