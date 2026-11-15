Kayseri Yahyalı'da yaralanan dağcı AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Kayseri Yahyalı'da yaralanan dağcı AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince kurtarıldı

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar'da arkadaşlarıyla tırmanış yapmak isteyen dağcı, Yedigöller ile Hacer Ormanları arasında düşerek yaralandı. Vücudunda kırıklar ve yaralar oluşan dağcı, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar'da mahsur kalan dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Aladağlar'a arkadaşlarıyla tırmanış yapmak isteyen N.D, Yedigöller ile Hacer Ormanları arasında düşerek yaralandı.

Vücudunda kırıklar ve yaralar oluşan dağcının arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, yaralı dağcı bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri Yahyalı'da yaralanan dağcı AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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