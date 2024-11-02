(ANKARA)-Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor Adana Demirspor karşılaşması 0-0 beraberlikle bitti.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bellona Kayserispor, Adana Demirspor'u konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 16: 00'da oynanan maçı hakem Muhammet Metoğlu yönetti.
Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve Kayserispor ile Adana Demirspor sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayserispor - Adana Demirspor Maçı 0-0 Beraberlikte Sonuçlandı - Son Dakika
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