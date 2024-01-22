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Kayserispor, İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Kayserispor, İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu

Kayserispor, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Yardımcı Antrenörü Fevzi Korkmaz ile İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz açıklamalarda bulundu. Korkmaz, üzgün olduklarını ifade ederek, 'Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı. 5 maçlık bir süreçten geçtik. Bu süreci kırmak istiyorduk. Elimizden gelen gayreti gösterdik ama olmadı. Uzatmaların son bölümünde yediğimiz bir gol ile mağlup olduk. Zor bir süreçten geçiyoruz. Aslında maçı bitirdiğimiz 11, bu içinden geçirdiğimiz zor sürecin bir özeti gibi. Çok üzgünüz. Rakibimizi tebrik ediyoruz' dedi. İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise, 'Uzun süredir hem skor hem de oyun motivasyonu olarak belki daha iyisini hak ettiği maçlarda uzun zamandır skor alamayan bir İstanbulspor'a bu hafta içi göreve başladık. Kayserispor'un içinde bulunduğu durum yani 6 haftalık serüveni aslında bize mental bir strateji oluşturma şansı vermişti. Yani maçı 0-0 taşıyabildiğimiz her dakika daha fazla kaosa döneceğini Kayserispor adına öngörmüştük. Düşündüğümüz gibi oldu. Gol beklentisi oranlarına baktığımız zaman zaten daha çok alan bulan, daha çok gole yakın olan takım bizdik' diye konuştu. Korkmaz, ayrıca İstanbulspor'un Türk futboluna katma değer üretmeyi hedeflediğini ve sezonu olumlu futbol oynayarak tamamlamak istediklerini belirtti.

22.01.2024 - 23:36,
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İstanbulspor maçının ardından

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- Kayserispor, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Yardımcı Antrenörü Fevzi Korkmaz ile İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Yardımcı Antrenörü Fevzi Korkmaz, üzgün olduklarını ifade ederek, 'Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı. 5 maçlık bir süreçten geçtik. Bu süreci kırmak istiyorduk. Elimizden gelen gayreti gösterdik ama olmadı. Uzatmaların son bölümünde yediğimiz bir gol ile mağlup olduk. Zor bir süreçten geçiyoruz. Aslında maçı bitirdiğimiz 11, bu içinden geçirdiğimiz zor sürecin bir özeti gibi. Çok üzgünüz. Rakibimizi tebrik ediyoruz' dedi.

OSMAN ZEKİ KORKMAZ: GOLE YAKIN OLAN BİZDİK

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise, 'Uzun süredir hem skor hem de oyun motivasyonu olarak belki daha iyisini hak ettiği maçlarda uzun zamandır skor alamayan bir İstanbulspor'a bu hafta içi göreve başladık. Kayserispor'un içinde bulunduğu durum yani 6 haftalık serüveni aslında bize mental bir strateji oluşturma şansı vermişti. Yani maçı 0-0 taşıyabildiğimiz her dakika daha fazla kaosa döneceğini Kayserispor adına öngörmüştük. Düşündüğümüz gibi oldu. Gol beklentisi oranlarına baktığımız zaman zaten daha çok alan bulan, daha çok gole yakın olan takım bizdik" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ LİGİN REKABET KALİTESİNİ ARTIRARAK SEZONU TAMAMLAMAK"

Çok garip goller kaçırdıklarını da sözlerine ekleyen Korkmaz, "Şimdi içinde bulunduğumuz durum belli burada hayal satmamıza gerek yok. İstanbulspor kurulduğu günden bu yana sahaya nerede olursa olsun kazanmak için çıkan, olumlu futbol üretmek için sahaya çıkan bir takım. Bunu 1930-35 senesinde yazılmış makalelerde görüyoruz. Her zaman pozitif futbol üreten bir takım, futbol üreten bir takım, oyuncu üreten bir kulüp, bir camia. Şimdi bizim işimiz şu; giderek kalitesi ya da talebi düşmekte olan Türk futboluna bundan sonraki 17 maç boyunca olumlu futbol oynamak olacak. Şu an hedefimiz 17 maç boyunca tartışılmadan Türk futboluna katma değer üreterek, ligin rekabet kalitesini artırarak sezonu tamamlamak? ifadelerini kullandı.

Kayserispor, İstanbulspor\'a 1-0 mağlup oldu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kayserispor, İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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