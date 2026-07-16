KAYÜ'de 15 Temmuz Anma Töreni - Son Dakika
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KAYÜ'de 15 Temmuz Anma Töreni

16.07.2026 16:45
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Kayseri Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için anma etkinliği düzenledi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında anma töreni düzenlendi ve fotoğraf sergisi açıldı.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Yerleşkesi Tören Alanı'nda düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu ve Prof. Dr. Zeki Tekin, 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Burada konuşan Vali Yardımcısı Türköz, 15 Temmuz gecesi milletin tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi tek yürek olduğunu, o karanlık geceyi birlik ve beraberlik ruhuyla kahramanca aydınlığa çevirdiğini belirtti.

KAYÜ Rektörü Karamustafa ise 15 Temmuz gecesi iradesini ve aklını şer odaklarına teslim edenlerin o gece milletin karşısında duramayacaklarını anladıklarını kaydetti.

15 Temmuz'da milletin birlik ve beraberlik ruhuyla tarih yazdığını, karanlık geceyi demokrasi zaferine dönüştürdüğünü ifade eden Karamustafa, "Bu yönüyle 15 Temmuz, milli birlik ve beraberliğin, demokrasiye sahip çıkmanın sembolü haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit ise 15 Temmuz'un milletin iradesini yücelten büyük bir zafer olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi açıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYÜ'de 15 Temmuz Anma Töreni - Son Dakika

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