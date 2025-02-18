KAYÜ'den Girişimcilik Destek Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KAYÜ'den Girişimcilik Destek Programı

Kayseri Üniversitesi, MYO öğrencilerini girişimcilik ekosistemine hazırlayacak projeyi başlattı.

18.02.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) koordinatörlüğünde yürütülecek projeyle kentte öğrenim gören Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri ve mezunları, girişimcilik ekosistemine hazırlanacak.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı'nın öncülüğünde oluşturulan "StartUpMYO Proje Yarışması" ile ilgili Rektörlük Toplantı Salonu'nda toplantı yapıldı.

Burada konuşan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, MYO'ların marka değerini yükseltmek ve öğrencilerin mesleki bağlılıklarını artırmak adına yarışmanın önemli bir imkan olduğunu belirtti.

Genç girişimcilerin yenilikçi projelerini hayata geçirmelerini teşvik etmeyi amaçlayan yarışmaya, KAYÜ web sayfası üzerinden yapılan başvurular, akademiden, Kültepe Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile iş dünyasından (meslek örgütlerinden) oluşan bir komite tarafından değerlendirilecek.

Final aşamasında dereceye giren en iyi 3 proje, Kültepe Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından maddi destek ile ödüllendirilecek.

Ticari değeri olan ve uygulanabilirliği bulunan projelerin melek yatırımcılara ve girişim sermayesi yatırım fonlarına erişimleri için gerekli destek sağlanacak.

Mesleki yükseköğrenim gören öğrencileri teşvik etmeyi hedefleyen yarışma, genç girişimcileri desteklemenin yanı sıra Kayseri'nin sanayi ve teknoloji potansiyelini artırmayı da hedefliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, kayseri, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYÜ'den Girişimcilik Destek Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:47 Ordu’da üç ilçede birden kıyıya variller vurdu, ekipler alarma geçti Ordu'da üç ilçede birden kıyıya variller vurdu, ekipler alarma geçti
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 21:45:53. #1.12#
SON DAKİKA: KAYÜ'den Girişimcilik Destek Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.