Kaz Yavrusu Borudan Kurtarıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde gider borusuna düşen kaz yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Örnekevler Mahallesi'nde bulunan atık su gider borusundan ses geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, gider borusunda mahsur kalan kaz yavrusunu dikkatli çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen kaz yavrusu koruma altına alındı.
