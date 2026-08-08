Kaza Kurbanı Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Zonguldak'ta otomobilin tıra çarpması sonucu 18 yaşındaki sürücü Miraç Kandil yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu Tersaneler Bölgesi'nde Miraç Kandil'in (18) kullandığı 34 EB 1179 plakalı otomobil yoldan çıkarak tersaneler bölgesinin giriş tarafına savruldu, ardından park halindeki tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık personelince araçtan çıkarılan Kandil, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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