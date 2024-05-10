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Kaza sonucu yaralanan köpek için herkes seferber oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir ambulansın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği için vatandaşlar seferber oldu. Tedavi altına alınan ve sağlığına kavuşan köpek yeniden özgürlüğe koştu.

Adıyaman merkez Dursun Çavuş Kavşağında bir ambulansın çarpması sonucu sokak köpeği yaralandı.

Yerde yaralı halde can çekişen köpeği fark eden vatandaşlar bir yandan patiambulansı arayarak yardım istedi bir yandan da yoğun şekilde akan trafikteki sürücüleri yönlendirmeye çalıştı. Olay yerine gelen patiambulansla alınan sokak köpeği Adıyaman Veteriner Müdürlüğüne götürülerek tedavi altına alındı. Yapılan tedaviler sonucunda sağlığına kavuşan sokak köpeği daha sonra serbest bırakılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.