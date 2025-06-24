Kazada Ölen Müdür Diyarbakır\'da Defnedildi

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ŞUBE MÜDÜRÜ, DİYARBAKIR'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Batman'ın Sason ilçesi kırsalında davaya konu kilisenin keşfinden dönen ve içinde bilirkişi ekibinin bulunduğu otomobilinin şarampole yuvarlandığı kazada ölen 5 kişiden Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Fesih Barut'un cenazesi, Batman'daki otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır'a getirildi. Yeniköy Mezarlığı'na Getirilen Barut'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze töreninde yakınları sinir krizi geçirdi.
Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,
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