 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kazada Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kazada Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen kazada Niyazi Ersoy, Mevlüt Karakuş, Şerafettin Öz, Selfet Ersoy, Hikmet Sürücü ve Naime Karakuş hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar ise otobüs şoförü Orhan Çelik, yedek şoför Murat Öztürk, muavin Sunay Kurtuluş ve birçok yolcu oldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, aracın üzerinde kış lastiği bulunduğu tespit edildi.

Kazada Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu
26.01.2024 - 12:38,  Güncelleme: 12:39
Abone Ol

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen kazada Niyazi Ersoy (73), Mevlüt Karakuş (63), Şerafettin Öz (70), Selfet Ersoy (69), Hikmet Sürücü (28) ve Naime Karakuş (61) hayatını kaybetti. Kazada yaralananların isimleri ise şöyle:

Otobüs şoförü Orhan Çelik (51), yedek şoför Murat Öztürk (29), muavin Sunay Kurtuluş (39) ile yolcular Zehra Öz, Sevim Aksu, Yunis Özyurt, Özgen Yıldız, Hüseyin Karakuş, Filiz Ünsal, Şaban Gürbüz, İrfan Gülkok, Fatmagül Günaydın, Erkut Yıldırım, Cemil Altun, Nisanur Çiçek, Kemal Sürücü, Gülbahar Sarıçiçek, Şerife Aksu, Selin Sümeyye Sönmez, Recep Sarısoy, Elvide Sönmez, Yaren Kütük, Yusuf Yaman, Volkan Keskin, Kudret Şentürk, Mendiha Demirkalp, Neriman Çakır, Berat Baş, Türkan Gök, Eşref Karıkaya, Sadiye Arslan, Yasemin Çaylı ve Ecesu Başak.

Öte yandan jandarma ekiplerince yapılan incelemede, aracın üzerinde kış lastiği bulunduğu belirlendi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Murat Öztürk, Orhan Çelik, Kastamonu, Jandarma, Ölüm, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazada Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu - Son Dakika


15:26
İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18
Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak
14:52
Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:48
Nitrojen gazıyla idam edilen ABD'li mahkumun son sözleri: İnsanlık bir adım geriye gitti Nitrojen gazıyla idam edilen ABD'li mahkumun son sözleri: İnsanlık bir adım geriye gitti
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:10
Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar

Son Dakika
15:26 İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18 Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak
14:52 Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:48 Nitrojen gazıyla idam edilen ABD'li mahkumun son sözleri: İnsanlık bir adım geriye gitti
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:10 Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 16:04:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kazada Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement