Kazada vefat eden İHA muhabirlerinin isimleri çok amaçlı salonda yaşatılacak

Kazada ölen İHA muhabirleri anısına çok amaçlı salon açıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 20 Ağustos 2022 günü meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybeden İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver anısına kentteki bir köy okulunda çok amaçlı salon ve kütüphane açıldı.

Gaziantep'te 20 Ağustos 2022 günü meydana gelen feci trafik kazasında 16 kişi ile birlikte İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver de hayatını kaybetti. Yaşanan feci kazanın ardından kazada hayatını kaybeden gazetecilerin isimlerini yaşatmak adına Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin 'Toplumsal Sorumluluk Projesi' öncülüğünde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Karakesek İlk-Ortaokulu çok amaçlı salon ve kütüphane projesi hayata geçirildi.

Gazetecilerin ismi verilen kütüphanenin açılışı duygusal anlara sahne oldu

Yapılan bağışların, kurumların desteklerinin ardından okul öğretmenlerinin büyük gayret ve destekleriyle tamamlanan çok amaçlı salon ve kütüphaneye kazada hayatını kaybeden gazeteciler Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver'in isimleri verildi. Çok amaçlı salon ve kütüphanenin açılışı ise kazada vefat eden gazetecilerin ailelerinin de katılımıyla duygu dolu bir programla yapıldı.

"Çocuklarımız abilerinin ismi ile büyüyecek"

Çok Amaçlı Salonun açılışında emeği geçen herkese teşekkür eden Gaziantep Vali Yardımcısı Murat Akyüz, "Çok Amaçlı Salonun açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımız Umut abilerinin ve Muhammed abilerinin isimleriyle burada büyüyecekler. Onların isimlerini yaşatmaya kim vesile olduysa herkesten Allah razı olsun. Diğer yandan o elim kazada hayatlarını kaybeden 3 sağlık çalışanımız Tuğba, Abdullah, Halil ve İhlas Haber Ajansında görevli olan Umut ve Muhammed kardeşimize Allahtan rahmet diliyorum" dedi.

"Buradan çıkacak çocuklar umudumuz olacak"

Gaziantep'te hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin adına yapılan çok amaçlı kütüphanenin çocuklara umut olacağını belirten Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, "Çalışma arkadaşlarının, en son çalıştığı kurumun temsilcilerinin hayatını kaybeden muhabir arkadaşlarımızın adına yapmış olduğu kütüphane açılışı vesilesiyle bir aradayız. Buradan çıkacak çocuklar umudumuz olacak. Buradan çıkan çocuklar annelerimiz, babalarımız, Muhammed'imiz olacak. Arkadaşlarımız şehit oldu, hakka yürüdüler ama onlar her zaman kalbimizde olacaklar. Gaziantep'imizin uzak ama şirin köyünde her zaman bir ışık olacak. Ben bu salonu buraya kazandıran İhlas ailesine, çalışma arkadaşlarına, okulumuzda kendilerine yardımcı olan okul müdürüne herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum"

Konuşmasında herkese emeği geçen teşekkür eden İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Orhan Akın, "Çok değerli 2 kardeşimizi trafik kazasında kaybettik. Bu salonun, kütüphanenin açılmasında desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kalbimizde her zaman yaşayacaklar"

Talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin kalplerde her zaman yaşayacağını aktaran Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, "İhlas haber Ajansı'nda görevli olan bu iki kardeşimiz hem mesleki hem de ahlaki anlamda çok değerli kardeşlerimizdi. Kendileri direk kaza değil, kazazedelere yardım ederken bu olay ile karşı karşıya geliyorlar. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, hayatını kaybeden arkadaşlarımız yanımızdan ayrıldılar ancak ruhen ailelerinde olduğu gibi bizimde kalbimizde her zaman yaşayacaklar" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Umut Tanrıöver ve Muhammed Abdulkadir Esen'in babaları Mutlu Tanrıöver ve Cemal Esen ise emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Herkese burada oldukları için teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu projeye yardımcı olan oğlum Umut ve Muhammet'in arkadaşlarına da çok teşekkür ediyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde böyle bir projeyi hayata geçiren ve emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştular.

"Çok amaçlı salonun haricinde bir sanatla karşı karşıya kalacaksınız"

Bir kitapla başla kampanyası ile yola çıkılan projede çok amaçlı salonun haricinde bir sanatla karşı karşıya kalınacağını söyleyen proje sorumlusu Faruk Polat, "Biz bir kitapla başla diyerek Samsun'dan yola çıktık. Bu proje ne kadar Samsun işi olsa da içerisinde Gaziantep işi gibi işlenen çok amaçlı salonun haricinde bir sanatla karşı karşıya kalacaksınız. Ben Muhammet'le de Umut'la da çalışma fırsatı buldum. Kendileri iki güzel insandı. Hem mesleki hem insani açıdan çevrelerine örnek olan 2 arkadaşımdı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile "Muhammed Abdulkadir Esen-Umut Yakup Tanrıöver" çok amaçlı salonunun açılışı yapıldı. Açılış öncesi ve sonrası duygusal anlar yaşandı.