Kazak Cerrahlara Türk Yanık Eğitimi - Son Dakika
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Kazak Cerrahlara Türk Yanık Eğitimi

Kazak Cerrahlara Türk Yanık Eğitimi
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Türk uzmanlar, Kazak uzmanlara yanık cerrahisi konusunda eğitim verip deneyim paylaştı.

Türkiye'den Kazakistan'a gelen 5 yanık cerrahisi uzmanı, Almatı'da düzenlenen eğitim programında 40 Kazak yanık cerrahına güncel tedavi ve cerrahi yöntemler konusunda eğitim vererek, meslektaşlarıyla uygulamalı ameliyatlarda bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Kazakistan Ulusal Tıp Derneği işbirliğinde düzenlenen "Yanık Cerrahisi Eğitimi" programı, sertifika töreniyle tamamlandı.

Almatı Çocuk Acil Tıbbi Yardım Merkezinin ev sahipliğinde düzenlenen programa, Kazakistan'ın farklı bölgelerinden 40 yanık cerrahisi uzmanı katıldı.

Türkiye'den programa katılan 5 deneyimli yanık cerrahisi uzmanı, eğitim süresince yanıkların değerlendirilmesi ve tedavisi, cerrahi müdahale yöntemleri, yara bakımı, cilt grefti uygulamaları, hasta yönetimi ve güncel yanık cerrahisi teknikleri konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verdi.

Program kapsamında teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı ameliyatlar yapıldı. Türk ve Kazak uzmanlar birlikte ameliyatlara katılarak hastaları değerlendirdi, klinik vakalar üzerinden görüş alışverişinde bulundu ve konsültasyonlar gerçekleştirdi.

Eğitimlerde özellikle farklı derecelerdeki yanıkların cerrahi tedavisi, yara yönetimi ve rekonstrüktif cerrahi uygulamaları ele alınırken, uzmanlar arasında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı.

TİKA tarafından yanık tedavisi, yara bakımı ve cilt grefti uygulamalarında kullanılmak üzere temin edilen modern tıbbi ekipmanlar da program kapsamında Çocuk Acil Tıbbi Yardım Merkezine teslim edildi.

"Bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor"

TİKA Astana Program Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, sağlık alanındaki işbirliğinin yalnızca tıbbi ekipman desteğiyle sınırlı olmadığını belirterek, uzmanlar arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Erdoğmuş, Türkiye'den gelen deneyimli uzmanlarla Kazakistanlı hekimlerin bilgi ve tecrübelerini paylaşmasının güncel yanık cerrahisi tekniklerinin, hasta yönetimi yaklaşımlarının ve klinik uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Eğitimlerin ve uygulamalı ameliyatların yalnızca programa katılan uzmanlarla sınırlı kalmamasını temenni eden Erdoğmuş, çalışmaların, Kazakistan'daki yanık tedavisi kapasitesinin geliştirilmesine ve daha fazla hastaya nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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