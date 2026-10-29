Kazakistan 2029 sonuna dek sosyal hizmet ve altyapıya 6,5 trilyon tenge ayıracak

ASTANA, 29 Ekim (Xinhua) -- Kazakistan, 2029 yılı sonuna kadar sosyal hizmetler, ulaşım ve teknik altyapı alanlarında modernizasyon çalışmaları yürütmek üzere Ulusal Fon'dan yaklaşık 6,5 trilyon tenge (14 milyar ABD dolarından fazla) kaynak ayıracak.

Kazinform Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev çarşamba günü yaptığı yıllık ulusa sesleniş konuşmasında hükümete, bu yıl ve 2027'nin ilk iki ayında sosyal projeleri başlatmak için 1,5 trilyon tenge kaynak ayırma talimatı verdi.

Tokayev, Uluslararası Para Fonu'nun tahminlerine atıfta bulunarak Kazakistan'ın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) bu yıl 400 milyar dolara yaklaşmasının, kişi başına düşen GSYİH'nin ise 19.000 doları aşmasının beklendiğini söyledi.