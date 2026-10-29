Kazakistan 2029 sonuna dek sosyal hizmet ve altyapıya 6,5 trilyon tenge ayıracak - Son Dakika
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Kazakistan 2029 sonuna dek sosyal hizmet ve altyapıya 6,5 trilyon tenge ayıracak

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Kazakistan 2029 sonuna dek sosyal hizmet ve altyapıya 6,5 trilyon tenge ayıracak
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Kazakistan, 2029 sonuna kadar sosyal hizmet, ulaşım ve teknik altyapı için Ulusal Fon'dan 6,5 trilyon tenge (14 milyar dolardan fazla) ayıracak. Cumhurbaşkanı Tokayev, sosyal projeler için bu yıl ve 2027'nin ilk iki ayında 1,5 trilyon tenge ayrılmasını istedi.

ASTANA, 29 Ekim (Xinhua) -- Kazakistan, 2029 yılı sonuna kadar sosyal hizmetler, ulaşım ve teknik altyapı alanlarında modernizasyon çalışmaları yürütmek üzere Ulusal Fon'dan yaklaşık 6,5 trilyon tenge (14 milyar ABD dolarından fazla) kaynak ayıracak.

Kazinform Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev çarşamba günü yaptığı yıllık ulusa sesleniş konuşmasında hükümete, bu yıl ve 2027'nin ilk iki ayında sosyal projeleri başlatmak için 1,5 trilyon tenge kaynak ayırma talimatı verdi.

Tokayev, Uluslararası Para Fonu'nun tahminlerine atıfta bulunarak Kazakistan'ın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) bu yıl 400 milyar dolara yaklaşmasının, kişi başına düşen GSYİH'nin ise 19.000 doları aşmasının beklendiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Kazakistan 2029 sonuna dek sosyal hizmet ve altyapıya 6,5 trilyon tenge ayıracak - Son Dakika
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