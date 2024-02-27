Kazakistan, Astana ve çevresini büyütmek için kapsamlı kalkınma planı hazırladı

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Kazakistan hükümeti, nüfusu her yıl yaklaşık 60 bin kişi artan başkent Astana ve çevresini büyütmeye yönelik kapsamlı kalkınma planı hazırladı.

Başbakan Oljas Bektenov başkanlığındaki kabine toplantısında, Astana ve çevresindeki yerleşim birimlerinin 2024-2028 dönemine ilişkin kapsamlı kalkınma planı onaylandı.

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Nurlan Baybazarov, kalkınma planına ilişkin yaptığı açıklamada, nüfusu hızla artan Astana çevresinde 40'tan fazla yerleşim biriminin bulunduğunu belirterek, "Söz konusu kalkınma planı kapsamında Astana ve çevresinde kentsel planlamayı geliştirmeye, sosyal ve ulaşım altyapısını modernleştirmeye, çevresel güvenliği ve acil durumları önlemeye yönelik çalışma yapılması planlanıyor." dedi.

Bakan Baybazarov, bu bağlamda toplam 940 hektardan fazla alana eko-kentlerin yanı sıra 7 itfaiye istasyonunun inşa edileceğini ve 300 hektarlık bir sanayi bölgesi oluşturulacağını söyledi.

Astana Valisi Jenis Kasımbek de Astana nüfusunun her yıl yaklaşık 60 bin kişi arttığını, çevre bölgelerden şehre her gün 200 bin kişi ile 30 binden fazla aracın giriş yaptığını aktararak, "Başkent, bölgedeki gıda üreticileri için de en yakın ve en büyük satış pazarı olduğundan bu onaylanan kalkınma planı kapsamında, hastane ve okullar, endüstriyel kompleksler, gıda depolama tesisleri ile lojistik merkezlerinin inşaatları dahil 63 büyük projeyi faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Başbakan Bektenov da çevre bölgelerden Astana'ya göçün başkentin altyapısı, ekolojisi ve güvenliği üzerindeki yükü önemli ölçüde artırdığını ve dolayısıyla söz konusu sorunların çözümüne yönelik çalışmalara öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.