Kazakistan Bağımsızlık Günü Kütahya'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kazakistan Bağımsızlık Günü Kütahya'da Coşkuyla Kutlandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Kazakistan'ın bağımsızlığının 33. yılı coşkuyla kutlandı.

17.12.2024 22:10
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Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü Kütahya'da coşkuyla kutlandı

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kazakistan Öğrenciler Topluluğu tarafından düzenlenen "Kazakistan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü" kutlama programı renkli ve anlam dolu anlara sahne oldu.

Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 33. yıl dönümü, Kütahya'da büyük bir coşku ile kutlandı. Programda, DPÜ Kazakistan Öğrenciler Topluluğu Başkanı Doç. Dr. Erdal Aday, Kazakistan'ın bağımsızlık mücadelesinin ve Türk dünyasıyla olan güçlü bağların önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Aday, "Türk Devletler Teşkilatı'nın aldığı ortak kararlarla, Türk dünyası arasındaki birlikteliğin giderek güçlendiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olan Türkiye, dostluk bağlarımızı pekiştirmektedir" dedi.

Aday, "Üniversitemizde toplam 10 bin 159 uluslararası öğrenci eğitim almaktadır. Bu uluslararası öğrenci sayımız içerisinde 3 bin 10 Türk dünyasından öğrenci bulunmaktadır" diye konuştu.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise konuşmasında Türk dünyasının tarihi süreçte yaşadığı zorlukları ve 21. yüzyılda kazandığı bağımsızlık mücadelesini hatırlatarak, Türk Devletler Teşkilatı'nın bu dönemdeki önemli adımlarına değindi. Kızıltoprak, "Türk dünyası olarak büyük bir birlik yolunda ilerliyoruz. Bugün Kazakistan'ın bağımsızlık mücadelesinin 33. yıl dönümünü kutlarken, Türk dünyasının tüm üyelerinin uyanışına tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kutlama, DPÜ'de okuyan Kazakistanlı öğrencilerin müzik konseri ve geleneksel dans gösterileri ile devam etti.

Programda Türk dünyasının törenlerinden gelinin yüzünün açılması 'Betaşar' (Yüz açar) canlandırıldı.

Kutlamaların sonunda, katılımcılar Kazakistan ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarının simgesi olarak ortak bir umut ve birlik mesajı verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kazakistan Bağımsızlık Günü Kütahya'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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