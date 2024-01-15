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Kazakistan Başbakanı, AB ile işbirliğinin güçlenmesini destekliyor - Son Dakika
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Kazakistan Başbakanı, AB ile işbirliğinin güçlenmesini destekliyor

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Avrupa Birliği (AB) ile işbirliğinin güven ve saygı ruhuyla daha ileri düzeyde gelişmesi yönündeki karşılıklı kararlılığı desteklediklerini söyledi. İsmailov, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile görüşmesinde, Kazakistan'ın AB ile karşılıklı yarara dayalı ilişkilerin güçlendirilmesini önemsediklerini ve bu kapsamda iki taraflı Genişletilmiş Ortaklık Anlaşması ile AB'nin yeni Orta Asya Stratejisinin kilit rol oynadığını kaydetti. Görüşmede ayrıca Kazakistan'ın AB ile işbirliğinin güven ve saygı ruhuyla daha ileri düzeyde gelişmesi yönündeki karşılıklı kararlılığı da vurgulandı.

Kazakistan Başbakanı, AB ile işbirliğinin güçlenmesini destekliyor
15.01.2024 - 18:01,  Güncelleme: 18:04
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Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Avrupa Birliği (AB) ile işbirliğinin güven ve saygı ruhuyla daha ileri düzeyde gelişmesi yönündeki karşılıklı kararlılığı desteklediklerini söyledi.

Kazakistan Başbakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre İsmailov, temaslarda bulunmak üzere başkent Astana'ya gelen Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile görüştü.

Görüşmede Kazakistan ile AB arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar ele alındı.

Başbakan İsmailov, görüşmede, Kazakistan'ın AB ile karşılıklı yarara dayalı ilişkilerin güçlendirilmesini önemsediklerini ve bu kapsamda iki taraflı Genişletilmiş Ortaklık Anlaşması ile AB'nin yeni Orta Asya Stratejisinin kilit rol oynadığını kaydetti.

İsmailov, Kazakistan'ın AB ile işbirliğinin güven ve saygı ruhuyla daha ileri düzeyde gelişmesi yönündeki karşılıklı kararlılığı desteklediğini söyledi.

Halihazırda ülkesinde AB sermayeli yaklaşık 6 bin ortak firmanın faaliyet gösterdiğini ve bunun 130'unun ise son bir yılda açıldığı bilgisini paylaşan İsmailov, "Bu rakamlar, ekonomimizin Avrupalı ortaklar için sürdürülebilirliğinin ve çekiciliğinin göstergesidir. Avrupa yatırım camiasını ortak projelere katılımı genişletmeye çağırıyoruz." dedi.

Schinas ise Kazakistan'ın AB'nin önemli ortağı olduğunu vurgulayarak, "Büyük modernizasyon sürecinden geçtiğinizi biliyoruz. AB adına Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başlattığı Kazakistan'ı Orta Asya bölgesinde çok önemli bir oyuncu haline getiren reformların öneminin altını çizmek isterim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Schinas, Astana'daki temasları kapsamında Kazakistan Parlamentosu Senato Başkanı Maulen Aşimbayev ve Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev ile de görüştü.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin güncel konularının yanı sıra Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Koridorunun geliştirilmesi için ortak projeler de değerlendirildi.

Kaynak: AA
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