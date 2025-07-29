Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev\'e Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e Devlet Nişanı tevcih edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda, Erdoğan'ın Tokayev onuruna verdiği yemek öncesi "Devlet Nişanı Tevcih Töreni" düzenlendi.

Törende, iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın, Tokayev'in dirayetli liderliğinde bölgesinde barış ve istikrar kaynağı haline geldiğini söyledi.

Kazakistan'ın başarılarından, Türkiye ve Türk kardeşleri olarak gurur duyduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı kendi ülkesinde büyük bir dönüşüme imza atarken Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlenmesine de emek verdi. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 5'inci Toplantısı'nı başarılı şekilde icra ettik, önemli anlaşmaları akdettik. Kazakistan'ın, Türk Devletleri Teşkilatımızın kurumsallaşmasına yönelik katkılarını da takdirle karşılıyorum.

Aziz kardeşim, aramızdaki tarih ve kader birliği öyle sağlamdır ki Kazakistan'ı tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştur.

Bu sene, Türkiye-Kazakistan diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 33'üncü yılını idrak ediyoruz. İlişkilerimizin bugünkü mükemmel seviyesine ulaşmasının önünü açan müstesna liderliğinizle aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesine yönelik samimi bir irade sergilediniz. Türkiye'nin ve Türk milletinin kara gün dostu olduğunuzu 6 Şubat depremleri başta olmak üzere son yıllarda defalarca gösterdiniz. İşte tüm bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanımızı size tevcih etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Devlet Nişanımızı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir nişanesi olarak göreceğinize ve taşıyacağınıza inanıyorum. Rabb'im kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin."

Konuşmaların ardından Erdoğan, Tokayev'e Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti.