Kazakistan Cumhuriyet Bayramı Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
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Kazakistan Cumhuriyet Bayramı Ankara'da Kutlandı

Ankara'da düzenlenen resepsiyonda Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler vurgulandı.

22.10.2024 22:46
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Kazakistan Cumhuriyet Bayramı, başkent Ankara'da resepsiyonla kutlandı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen kutlama resepsiyonuna, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Sapiyev, buradaki konuşmasında, 1991'de Türkiye'nin Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğuna işaret ederek, "Bu adım, tarihi, dili ve kültürü aynı halklarımızın birbirleriyle olan kardeşliğini gösterdi ve karşılıklı yararlı işbirliğinin geliştirilmesi için büyük imkanlara yol açtı." dedi.

İki ülke arasında üst düzey çalışmalar olduğunu dile getiren Sapiyev, tüm düzeylerdeki karşılıklı ziyaretlerin iki ülke işbirliğini daha da güçlendirdiğini söyledi.

Sapiyev, iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlere dikkati çekerek, ekonomik ve yatırım işbirliğinin ikili ilişkilerin gündeminde önemli bir konu olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Kazakistan'ın en büyük 5 ticaret ortağından biri olduğunu vurgulayan Sapiyev, Kazakistan'da yaklaşık 4 bin Türk şirketinin başarılı şekilde faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Sapiyev, 2023'te ikili ticaret hacminin 6,1 milyar dolar olduğunu, Türkiye'nin Kazakistan'a 5 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını, Kazakistan'ın Türkiye'ye yaptığı yatırımların tutarının ise 2,2 milyar dolara ulaştığını söyledi.

İkili hizmet ticaretinin de arttığını dile getiren Sapiyev, 2023'te iki ülke arasındaki hizmet ticareti hacminin 158,4 milyon dolar olduğunu, bu rakamın 2024'ün sadece ilk yarısında 331 milyon dolar olarak gerçekleştiğine dikkati çekti.

Sapiyev, Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tüm yönlerde dinamik olarak geliştiğini belirterek şunları kaydetti:

"Ortak tarihimiz, dil ve kültürel köklerimiz, genişletilmiş stratejik ortaklığın sağlam temelini oluşturmuştur. Devlet Başkanlarımızın yapıcı yönergeleri, hükümetler arası ve parlamentolar arası ilişkiler, ticari, ekonomik ve yatırım işbirliği, kültürel ve insani bağlantılar kardeş halklarımızın yararına hizmet etmektedir."

Konuşmaların ardından Kazak müzik grubu ezgiler okudu, yemek ikramı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan Cumhuriyet Bayramı Ankara'da Kutlandı - Son Dakika

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