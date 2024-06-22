Kazakistan'da 26 katlı binanın dış cephesinde yangın - Son Dakika
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Kazakistan'da 26 katlı binanın dış cephesinde yangın

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan 26 katlı bir binanın dış cephesi alev aldı. Yangına itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti. 8 kişi tahliye edildi ve şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Yangın, 70'ten fazla itfaiyecinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

22.06.2024 17:18
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- Kazakistan'da 26 katlı binanın dış cephesinde yangın

ASTANA - Kazakistan'ın başkenti Astana'da 26 katlı bir binanın dış cephesi yandı, 8 kişi tahliye edildi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan 26 katlı bir binanın dış cephesi alev aldı. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binadan 1'i çocuk 8 kişi tahliye edildi. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı. 70'ten fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İHA

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