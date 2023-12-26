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Kazakistan'da 6 Uluslararası Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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Kazakistan'da 6 Uluslararası Organize Suç Örgütü Çökertildi

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, bu yıl ülkede 6 uluslararası organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. 2023 yılında ise toplamda 60'ın üzerinde ceza davası açıldığı belirtildi. Operasyonlarda 470 silah, 44 el bombası ve 14 binden fazla mühimmat ele geçirildi.

Kazakistan\'da 6 Uluslararası Organize Suç Örgütü Çökertildi
26.12.2023 - 15:17,
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Kazakistan İçişleri Bakanlığı, bu yıl ülkede 6 uluslararası organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2023 yılında ülkede organize suç gruplarının oluşturulması, finansmanı ve söz konusu gruplara katılmaya ilişkin toplamda 60'ın üzerinde ceza davası açıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan operasyonlarla 6 uluslararası organize suç örgütünün çökertildiği kaydedilerek, "Uluslararası suç örgütlerinin kurulması ve bunlara katılmasına yönelik 9 ceza davası kaydedildi." ifadesi kullanıldı.

Operasyonlarda 470 silah, 44 el bombası ve 14 binden fazla mühimmatın ele geçirildiği bildirilen açıklamada, suç örgütlerinin 4 elebaşının ülkeye girişinin yasaklandığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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