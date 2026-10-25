Kazakistan\'da Cumhuriyet Günü bayrak törenleriyle kutlandı

Kazakistan'da egemenliğin simgesi olan 25 Ekim Cumhuriyet Günü, başta başkent Astana olmak üzere ülke genelinde düzenlenen devlet bayrağını göndere çekme törenleriyle kutlandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'nın önündeki meydanda devlet bayrağını göndere çekme töreni düzenlendi.

Törende, Kazakistan'ın devlet bayrağı göndere çekildi ve ülkenin milli marşı okundu.

Cumhuriyet Günü dolayısıyla bayrak törenleri, ülkenin tüm bölgelerinde gerçekleştirildi.

Tokayev'den Cumhuriyet Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhuriyet Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın, Kazak devlet geleneğinin yeniden canlanmasını simgelediğini belirtti.

Kazakistan'ın egemenlik yolunda önemli bir mesafe katettiğini vurgulayan Tokayev, ülkenin güçlü ekonomisi ve ilerici toplumuyla olgun bir devlet haline geldiğini, uluslararası alanda saygın ve etkili bir orta güç olarak konumlandığını ifade etti.

Tokayev, bu yılın ülke tarihinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ettiğini belirterek, kurumsal dayanıklılık ve beşeri sermayenin niteliğinin küresel rekabet gücünün temel unsurları olduğunu kaydetti.

Anayasa'nın yürürlüğe girmesinin tarihsel açıdan önemli bir gelişme olduğunu belirten Tokayev, bunun, devlet yönetiminin yenilenmesine, siyaset, ekonomi, kültür ve sosyal alanlarda köklü değişimlere ivme kazandırdığını bildirdi.

Tokayev, halkın refahını artırmaya yönelik çok sayıda projenin hayata geçirilmesinin planlandığını aktararak, Kazakistan'ın egemenliğini daha da güçlendirme ve adil, güvenli, ilerici ve temiz bir ülke inşa etme hedefini vurguladı.

Mesajını ülkenin birlik ve beraberliğine dikkati çekerek tamamlayan Tokayev, Kazakistan'ın gök mavisi bayrağının gururla dalgalanması temennisinde bulundu.

Erdoğan'dan Tokayev'e tebrik mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, çok sayıda ülke lideri ulusal bayram dolayısıyla Tokayev'e tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın 25 Ekim Cumhuriyet Günü dolayısıyla gönderdiği mesajında, Türkiye ile Kazakistan arasındaki derin tarihi ve kültürel bağlara dayanan özel ilişkilerin, iki halkın yararına olacak şekilde genişletilmiş stratejik ortaklık anlayışıyla gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Erdoğan, 14 Mayıs 2026'da Astana'da gerçekleştirilen Kazakistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısı ile ardından Türkistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatının gayriresmi zirvesinin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın sağlamlığını gösteren önemli gelişmeler olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Günü'nün tarihi

Kazakistan'da 25 Ekim, 1990'da Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin egemenliğini ilan eden Egemenlik Deklarasyonu'nun kabul edildiği gün olması dolayısıyla Cumhuriyet Günü olarak kutlanıyor.

Söz konusu deklarasyon, Kazakistan'ın bağımsızlığına giden süreçte önemli bir siyasi ve hukuki dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Cumhuriyet Günü dolayısıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, cadde ve meydanlar Kazakistan'ın gök mavisi bayraklarıyla donatıldı.