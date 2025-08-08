Kazakistan\'da Emzirme Danışmanlığı Yaygınlaşıyor

Kazakistan'da emzirme danışmanlığı sayesinde yeni doğum yapanlar daha sağlıklı bir emzirme süreci geçirirken bebeklerin anne sütüyle beslenmesine de önem veriliyor.

Son yıllarda emzirme danışmanlığı hizmeti, özellikle yeni doğum yapan genç anneler arasında Kazakistan'da popüler hale geldi.

"Milky Help" Sivil Birliği ülke genelinde emzirme eğitimleri verirken Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla birliğin emzirme danışmanları annelere bu konuda ücretsiz uzman desteği sağlıyor.

Başkent Astana'da üç yıldır emzirme danışmanlığı yapan Neonatoloji Uzmanı Dr. Asıl İmanova, yaptığı işi AA muhabirine anlattı.

İmanova, bugüne kadar onlarca kadına bebeklerini anne sütüyle besleme konusunda profesyonel destek sağladığını belirterek "Yeni doğum yapan kadınların çoğu bu 'mucizevi' sürece hazırlıksız ve yalnız yakalanıyor." dedi.

Doğum hastanelerinde emzirmeyle ilgili profesyonel desteğin bazen yetersiz olduğunu bazen de hiç verilmediğini ifade eden İmanova, "Toplumda emzirme süreciyle ilgili hala eskiden kalma bir anlayış mevcut. Bu süreç doğal ve kendiliğinden ilerleyecekmiş gibi karşılanıyor ancak her doğum yapan kadının durumu aynı olmuyor. Jenerasyon farkı da bu süreçte önemli bir rol oynuyor." diye konuştu.

İmanova, bugün annelerin çoğunun kariyer odaklı olduğunu, bazılarının ise doğumdan sonra çalışmak zorunda kaldığını belirterek "Görevim sadece annelere emzirme yoluyla bebekleriyle sağlıklı bir bağ kurmayı öğretmek değil, aynı zamanda bu süreçte onlara yol gösterici olmak." ifadesini kullandı.

Kadınların anne sütü yerine formül mamayı tercih etmelerinin nedenlerinden birinin, emzirme sürecinde yaşanan bazı zorluklar olduğunu kaydeden İmanova, söz konusu zorlukların çoğunun bir uzmanın danışmanlığıyla çözülebileceğini söyledi.

İmanova, emziren kadının doğum sonrası daha çabuk toparlandığını ve normal yaşam ritmine daha hızlı alıştığını gözlemlediğini belirterek "Bebek ise beslenme sırasında birçok faydalı element alıyor. Bir damla anne sütünde binlerce canlı hücre bulunurken bir litre formül mamada çocuğa gerçekten fayda sağlayabilecek tek bir canlı hücre yok." dedi.

Kazakistan'da emzirme farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetlerin yetersiz kaldığını, ancak bebek mamalarının reklamlarının her yerde olduğuna dikkati çeken İmanova, "Bu alanda bilgilendirme çok önemli. Bir anne, bu sorunla yalnız olmadığını ve ona yardım edebilecek insanların olduğunu bilmeli." diye konuştu.

Doğum sonrası emzirme danışmanlığına başvuran annelerden 26 yaşındaki Elizabet Grabovskaya, 7 ay önce özel bir hastanede doğum yapmasına rağmen emzirme konusunda herhangi bir destek almadığını belirterek "İlk doğum olduğu için sütüm hemen gelmedi. Hastanede, çocuk emzirmeye uygun olmadığım yönünde teşhis konuldu. Ancak sütüm geldi ve emzirme danışmanına başvurdum." ifadelerini kullandı.

İlk 3 gün bebeğini mamayla beslediğini, sonrasında emzirmeye başladığını ifade eden Grabovskaya, "Danışmanımla emzirmeye ilişkin teknik konuların yanı sıra bebeğin kilosundan benim beslenmeme kadar kapsamlı bir çalışma sürecinden geçtik." dedi.

Grabovskaya, artık 7 aylık olan kızını 1,5 yaşına kadar emzirmeye devam edeceğini kaydetti.