Kazakistan'da Engelliler Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Kazakistan'da Engelliler Merkezi Açıldı

TİKA destekleriyle Aktau'da kurulan merkez, engelli bireylere sosyal uyum ve yaşam kalitesi sunacak.

23.12.2024 16:52
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Kazakistan'ın Aktau şehrinde "Engellilerin Sosyal ve Yaşamsal Rehabilitasyon Merkezi" kuruldu.

Hazar Denizi kıyısındaki Aktau şehrinde kurulan merkezin açılış törenine, Mangistau Eyaleti Vali Yardımcısı Abbat Urisbayev, Aktau Valisi Abilkayır Baypakov, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, Türkiye'nin Aktau Başkonsolosu Sabri Alptekin ve TİKA Astana Koordinatörü Hikmet Özdenoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli ve basın mensubu katıldı.

Eyalet Vali Yardımcısı Urisbayev, açılış töreninde yaptığı konuşmada, TİKA tarafından kurulan merkezin bölgedeki engelli vatandaşlara kaliteli yaşam ve sosyal uyum imkanı sunacağını belirtti.

Aktau Valisi Baypakov da engelli bireyler için uygun bir ortam yaratmanın öncelikli hedeflerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Bu merkezde engelli bireylere kaliteli sosyal ve yaşamsal uyum hizmeti verilecek. Bu vesileyle TİKA Başkanlığına ve Türkiye halkına bu güzel girişimi destekledikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, kurdukları bu merkezin bu bölgede faaliyete geçirecekleri projelerin başlangıcı olduğunu söyledi.

Yorulmaz, TİKA'nın Kazakistan'da 1995 yılından bu yana eğitim, sağlık, kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi, tarım ve kültürel işbirliği gibi farklı alanlarda projeleri hayata geçirdiğini, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini destekleyecek bu projelerin gelecekte de devam edeceğini kaydetti.

Yaklaşık 800 kişilik kapasiteye sahip ve günlük hayatta ihtiyaç duyulan ekipmanlarla donatılan merkezde, mutfak, çalışma alanı ve yatak odası gibi yaşam alanları bulunuyor.

Engellilerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak ve kendi başlarına mekan içinde bağımsız bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerine olanak tanıyacak şekilde tasarlanan merkezde aynı zamanda engelli bireylerin sosyal uyum süreçlerine destek olmak ve yaşam kalitelerini artırmak için imkan sağlanacak.

Kazakistan'a çalışma ziyareti gerçekleştiren Yorulmaz, bu kapsamda Aktau Valisi Baypakov ile bir araya gelerek yeni işbirliği projelerini değerlendirdi. Ayrıca Yorulmaz, Çimkent'te yine TİKA tarafından kurulan mobilya üretim atölyesinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Kazakistan, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da Engelliler Merkezi Açıldı - Son Dakika

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