Kazakistan'da Maden Çökmesi: Doğalgaz Patlaması İhtimali

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ALMATI, 19 Şubat (Xinhua) -- Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, Kazakistan'ın Ulytau bölgesindeki maden çökmesinin doğalgaz patlamasından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Interfax-Kazakistan Haber Ajansı'nın çarşamba günü bildirdiğine göre Bozumbayev, "İlk verilere göre madende bir doğalgaz patlaması meydana gelmiştir" diye konuştu.

Kazanın kesin nedenlerini belirlemek ve güvenlik ihlallerini tespit etmek üzere iki özel alt komite kurulduğunu belirten Bozumbayev, "Bu alt komitelerin çalışmalarını 10 gün içinde tamamlamaları gerekiyor. Madendeki çalışmalar an itibarıyla durduruldu" dedi.

Zhomart madeninde pazartesi gecesi meydana gelen göçükte yedi kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden kişilerin göçük altından çıkarılan cansız bedenleri, inceleme için adli tıp kurumuna teslim edildi.

Polis, güvenlik kurallarının ihlali gerekçesiyle bir ceza davası açtı.