Kazakistan\'da Mangistau Bölgesine 24 Altyapı Projesi

Kazakistan, Hazar Denizi kıyısındaki tek deniz kapısı olan Mangistau bölgesinde liman, kargo terminalleri, kara yolu ve havalimanı gibi 24 altyapı projesini hayata geçiriyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau'ya çalışma ziyareti düzenledi. Tokayev, ziyareti sırasında ülkenin transit potansiyelinin geliştirilmesinde kilit rol oynayan Aktau Uluslararası Deniz Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev, burada Tokayev'e bölgenin ulaşım ve lojistik altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Karabayev, özellikle Aktau Limanı'nın "doğu-batı ve kuzey-güney" yönündeki konumuyla uluslararası ve ulusal ulaşım açısından stratejik önem taşıdığını, 2024 yılında Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru üzerinden taşınan yük hacminin yüzde 62 artarak 4,5 milyon tona ulaştığını ve 2028 yılına doğru bu rakamı 10 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Bakan Karabayev, bu amaçla bölgede toplam değeri 3,64 milyar dolar civarında (1,9 trilyon tenge) olan 24 altyapı projesinin hayata geçirildiğini kaydetti.

Karabayev, bunların arasında Aktau Limanı'nın kapasitesini 140 bin TEU'dan (yirmi ayak eşdeğer birimi) 240 bin TEU'ya çıkaracak bir konteyner merkezinin inşaatı, başkent Astana ile Aktau arasındaki mesafeyi 800 kilometreye düşürecek bir kara yolu inşaatı ve Hazar Denizi kıyısındaki Kenderli Turizm Beldesinde yeni bir havalimanı inşaatı gibi büyük projelerin bulunduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Tokayev de Mangistau'nun Avrasya'nın ulaşım ve lojistik merkezi olma yolundaki stratejik görevine işaret ederek Kenderli Havalimanı'nın inşaatının hızlandırılması talimatı verdi.