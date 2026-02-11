Kazakistan'da Referandum Tarihi Belirlendi - Son Dakika
Kazakistan'da Referandum Tarihi Belirlendi

11.02.2026 17:43
Kazakistan, yeni anayasa için 15 Mart 2026'da referandum yapacak.

Kazakistan'da yeni anayasanın kabulüne ilişkin kararın alınması amacıyla 15 Mart'ta ülke genelinde referandum düzenleneceği bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in 15 Mart 2026'da ülke genelinde referandum yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Kararnamede, referandumda halka, "Kazakistan Cumhuriyeti'nin 12 Şubat 2026'da basın organlarında yayımlanan yeni anayasasını kabul ediyor musunuz?" sorusunun yöneltileceği ifade edildi.

Ayrıca, Kazakistan hükümeti ile Merkez Seçim Komisyonu, diğer merkezi devlet kurumları ve yerel yürütme organlarının, referandumun organizasyonu ve gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıklara başlayacağı bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA

