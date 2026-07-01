Kazakistan'da Tek Meclisli Parlamento Seçimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazakistan'da Tek Meclisli Parlamento Seçimleri

01.07.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'da tek meclisli Kurultay için milletvekili seçimleri 23 Ağustos 2026'da yapılacak.

Kazakistan'da anayasa değişikliğiyle hayata geçirilen tek meclisli parlamento sistemi kapsamında oluşturulan Kurultay için milletvekili seçimleri 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kurultay milletvekili seçimlerinin yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnamede, Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 46. maddesinin 3. alt bendi ile 95. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Kurultay milletvekili seçimlerinin 23 Ağustos 2026 tarihinde yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararname bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu seçimlerin hazırlık ve organizasyon sürecini yürütecek. Hükümet ile başkent, eyaletler ve cumhuriyet statüsündeki şehirlerin yerel yönetimlerine de seçimlerin organizasyonu için gerekli idari, teknik ve mali tedbirleri almaları talimatı verildi.

Kazakistan'da 1995'ten bu yana faaliyet gösteren Meclis ve Senatodan oluşan çift meclisli parlamento sistemi, 15 Mart'ta yapılan anayasa referandumunun ardından sona ermişti.

Referandum sonucunda, 145 sandalyeli ve Kurultay adı verilen tek meclisli yeni yasama organının kurulması kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Milletvekili Seçimleri, Milletvekili, Parlamento, Kazakistan, Politika, Ağustos, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da Tek Meclisli Parlamento Seçimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı İşini bile kaybetti Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti
Nepal’de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi
Komşuları başka semtlere kaçırdı Daireden çıkan manzara şoke etti Komşuları başka semtlere kaçırdı! Daireden çıkan manzara şoke etti
İstanbul’da yarın “yapışkan“ kabusa dikkat Yılın en sıcak günü olacak İstanbul'da yarın "yapışkan" kabusa dikkat! Yılın en sıcak günü olacak
Büyükçekmece’de korkutan yangın Rüzgarın etkisiyle büyüdü Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Pasaportuna el konulmuştu First Lady Ankara için harekete geçti Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti

13:04
İstanbul’da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
12:22
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
12:07
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül’e ertelendi
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül'e ertelendi
12:05
Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı mesajı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı
11:45
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’a mı ait Sessizliğini bozdu
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini bozdu
10:38
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti’ye geçiyor
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 13:26:33. #7.13#
SON DAKİKA: Kazakistan'da Tek Meclisli Parlamento Seçimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.