Kazakistan'da Uçak Kazasında 28 Kişi Kurtarıldı

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- Kazakistan'da düşen yolcu uçağından 28 kişi kurtarıldı

AKTAU - Kazakistan'da Azerbaycan Hava Yolları'na ait 67 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düştüğü kazada 2'si çocuk 28 kişi kurtarıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Hava Yolları'na ait "Embraer 190" tipi yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştüğü kazanın bilançosu netleşiyor. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçakta 5'i mürettebat 62'si yolcu olmak üzere toplam 67 kişinin bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "İlk belirlemeye göre 2'si çocuk olmak üzere 28 kişi kurtarıldı" ifadeleri kullanıldı. Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise uçakta 37 Azerbaycan, 6 Kazakistan, 3 Kırgızistan ve 16 Rusya vatandaşının bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan, Bakü'den havalanan uçağın sis nedeniyle Mahaçkale'ye, daha sonra Kazakistan'ın Aktau kentine yönlendirildiği, uçağın düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdiği öğrenilmişti.