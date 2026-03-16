Kazakistan'da Yeni Anayasa İçin 'Evet' Çoğunluğu

16.03.2026 16:27
Kazakistan'da yapılan anayasa referandumunda seçmenlerin %87,15'i yeni anayasayı destekledi.

Kazakistan'da düzenlenen anayasa referandumunda sandığa giden seçmenlerin büyük çoğunluğu "evet" oyu kullanarak yeni anayasaya destek verdi.

Kazakistan'da dün ülke genelinde düzenlenen anayasa referandumunun ön sonuçları açıklandı.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurlan Abdirov, düzenlediği toplantıda, ülkede yeni anayasa taslağına ilişkin yapılan referandumun ön sonuçlarını paylaştı.

Abdirov, ülkede kayıtlı 12 milyon 482 bin 613 seçmenin 9 milyon 127 bin 192'sinin sandığa gittiğini ve referanduma katılım oranının yüzde 73,12 olduğunu bildirdi.

Referandumda 7 milyon 954 bin 667 vatandaşın "Yeni anayasayı kabul ediyor musunuz?" sorusuna "evet" yanıtı verdiğini belirten Abdirov, yeni anayasa taslağını destekleyenlerin sandığa gidenlerin yüzde 87,15'ini oluşturduğunu ifade etti.

Abdirov, seçmenlerden 898 bin 99'unun "hayır" oyu kullandığını, 127 bin 868 oy pusulasının her iki cevap seçeneğinin de işaretlenmesi nedeniyle sayımda dikkate alınmadığını, 146 bin 558 oyun ise geçersiz sayıldığını dile getirdi.

Kazakistan yasalarına göre yeni anayasanın oylamaya katılan vatandaşların yarısından fazlası tarafından desteklenmesi ve bu desteğin en az üçte iki oranında bölgelerde, büyükşehirlerde ve başkentte sağlanması halinde kabul edilmiş sayıldığını anlatan Abdirov, referanduma ilişkin nihai sonuçların seçim komisyonu tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacağını kaydetti.

Yeni anayasa taslağı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, geçen yıl 8 Eylül'de, ülkenin siyasi sisteminin kapsamlı şekilde yeniden yapılandırılacağını açıklamış ve tek meclisli parlamento sistemine geçilmesini önermişti.

Kazakistan'da tek meclisli parlamento sistemine geçiş amacıyla başlatılan anayasal reform kapsamında planlanan değişikliklerin anayasanın yüzde 84'ünü etkilemesi nedeniyle tamamen yeni bir anayasa taslağı hazırlanmıştı.

Yeni anayasa taslağının referanduma sunulmasına ilişkin kararname de 11 Şubat'ta imzalanmıştı.

Kaynak: AA

16:23
Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı
Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı
16:01
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
15:43
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
14:53
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu! İşte fail
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu! İşte fail
14:51
Bakan Çiftçi'den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
Bakan Çiftçi'den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
14:42
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
